Unfallflucht auf A8 bei Pforzheim: Vier Personen leicht verletzt

Beim Fahrstreifenwechsel hat ein bislang unbekannte Fahrer am Sonntagabend einen Unfall auf der A8 bei Pforzheim ausgelöst, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Vier Personen sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord leicht verletzt worden.

Der bislang unbekannte mutmaßliche Verursacher wechselte offenbar gegen 22.35 Uhr unvermittelt auf die befahrene linke Spur und zwang einen 24-jährigen Autofahrer zu einer Vollbremsung, teilte die Polizei mit. Dieser verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern.

Zunächst prallte der Geschädigte links gegen die Betonleitplanke und wurde nach rechts abgewiesen. Dabei kam es zur Kollision mit einer 41-jährigen Pkw-Fahrerin. Diese geriet mit ihrem Fahrzeug nach links und prallte ebenfalls gegen die Betonleitplanke.

Die beschädigten Fahrzeuge kamen auf dem Seitenstreifen und dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort.

Bei dem Unfall wurden zwei Mitfahrer in dem mit insgesamt vier Personen besetzten Auto des 24-Jährigen leicht verletzt. Ebenfalls zog sich die 41-jährige Fahrerin sowie ein Mitfahrer ein Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Die Verletzten wurden zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 76.000 Euro.