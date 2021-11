Unfallflucht in Pforzheim: 10.000 Euro Schaden

Am Sonntagmorgen hat ein bislang unbekannter Autofahrer ein parkendes Auto im Bereich Wallberg beschädigt.

Nach Stand der Ermittlungen wurde am Sonntag in der Zeit zwischen 5 Uhr und 10:30 Uhr ein in der Paracelsusstraße parkendes Auto durch einen Unbekannten beziehungsweise dessen Fahrzeug beim Rangieren angefahren. Hierbei entstand am geparkten Auto ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro.

Zeugen zum Verkehrsunfall oder Hinweisgeber auf einen möglichen Verursacher werden gebeten, sich telefonisch mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, unter der Rufnummer 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen.