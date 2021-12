Unfallflucht in Pforzheim: Polizei sucht Lastwagen mit dunkelrotem Führerhaus

Wegen des Verdachts der Unfallflucht am Mittwochmittag in Pforzheim, ist die Polizei auf der Suche nach einem Pritschenwagen mit dunkelrotem Führerhaus.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, war der Fahrer eines VW Transporters gegen 12 Uhr auf dem Würmer Sträßchen in Richtung Tiefenbronner Straße unterwegs, als ihm der gesuchte Lastwagen entgegenkam. Der Lastwagen streifte den Transporter, wodurch am Transporter ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Der Fahrer des Pritschenwagens hielt jedoch nicht an, sondern fuhr einfach weiter.

Zeugenaufruf Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Lastwagen mit dunkelrotem Führerhaus oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter (0 72 31) 18 63 11 1 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.