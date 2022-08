Unfallflucht mit hohem Sachschaden in der Pforzheimer Innenstadt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Erhebliche Beschädigungen hat ein Autofahrer in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, an einem geparkten VW Golf hinterlassen. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, stand das Auto in diesem Zeitraum in der Poststraße auf der Höhe der Hausnummer 6 und ein bislang noch unbekannter Autofahrer beschädigte das Auto vermutlich beim Einparken.

Der Golf wurde unter anderem im Bereich der rechten Fahrzeugseite, den Türen sowie an Schweller und Kotflügel stark beschädigt.

Der geschätzte Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.