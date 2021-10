Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall in Pforzheim verursacht

Einen Sachschaden von 10.000 Euro hat eine alkoholisierte Autofahrerin in Pforzheim verursacht, als sie ein wartendes Auto streifte und ihre Fahrt anschließend fortsetzte.

Unter Alkoholeinfluss hat am Dienstagabend eine 63-Jährige mit ihrem Peugeot auf der Habermehlstraße in Pforzheim beschädigt. Die Frau befuhr die Straße gegen 17.10 Uhr stadteinwärts und streifte hierbei einen verkehrsbedingt wartenden Ford, wie die Polzei mitteilte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte die Peugeot-Fahrerin die Fahrt fort.

Im weiteren Verlauf wurde sie an der Kreuzung mit der Hans-Sachs-Straße von einem Zeugen auf ihr Verhalten angesprochen. Danach fuhr sie nochmals an und parkte ihr Fahrzeug kurz darauf. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 10.000 Euro.

Die eingetroffenen Polizeibeamten führten bei der 63-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Daraufhin wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein der Autofahrerin einbehalten. Die Frau gelangt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zur Anzeige.