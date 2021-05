Die Firma G. Rau steht seit Wochen in den Startlöchern, auch Eugen Müller von Meyle+Müller würde gerne loslegen, Müller-Fleisch tut es: Die Firma setzt an diesem Samstag die Spritzen an.

Alle anderen – so scheint es – können zwar viel vorbereiten, aber dann nur noch abwarten. Weder bundesweit zentral bestellte Impfstoffe wie bei Amazon, noch Chargen für den kleinen Handwerksbetrieb sind in ausreichendem Maße zu bekommen.

Nicht nur für Meyle+Müller-Chef Eugen Müller ist das das „größte Problem“. Er würde gerne seine komplette Belegschaft impfen lassen und zwar „zwingend mit einem mRNA-Präparat wegen der Akzeptanz und dem hohen Anteil jüngerer Kräfte“ unter den etwa 200 Mitarbeitern.