Unterstützung für Ukrainer: Pforzheimer Donutladen startet Sonderaktion

In Pforzheim unterstützt der erste Donutladen Menschen aus der Ukraine mit einer Sonderaktion. Seit Donnerstag verkauft Jasmin Isik Donuts mit blauem und gelbem Zuckerguss. Die Einnahmen sollen vor allem Kindern in Not zugute kommen.

Mit einer Küchenschürze vor dem Bauch steht Jasmin Isik am Freitagmorgen in ihrem Laden in der Pforzheimer Zerrennerstraße. Darauf abgebildet: Viele kleine Donuts in unterschiedlichen Farben. Um Farbe geht es auch bei ihrer aktuellen Aktion. Seit Donnerstagmorgen verkauft sie mit ihrem Team Donuts mit blauem und gelbem Zuckerguss, den Nationalfarben der Ukraine. Jeweils halbseitig laufen die farbigen Streifen über das Gebäck.

Verschiedene Läden zeigen aktuell mit eigens kreierten Produkten ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und spenden die Einnahmen der Sonderaktionen an Opfer des Krieges. In der Pforzheimer Innenstadt bietet augenscheinlich außer Isik mit ihrem Donutladen aber keine Bäckerei eine ähnliche Aktion an.

Nach Berichten in der Presse habe sie gedacht: „Wie kann man was dazu beitragen? Wie können wir was machen? Und dann kam einfach die Idee, dass wir das hier machen, mit unserer Aktion, mit den Donuts.“ Unterstützen will Isik damit vor allem Kinder. Die kompletten Einnahmen aus den Donuts werden daher zu 100 Prozent gespendet, wie sie versichert. Wohin das Geld geht, weiß die Ladeninhaberin auch bereits. Das Geld geht an ein Projekt von RTL, für Kinder in Not. Zusätzlich spendet der Donutladen auch das Geld aus seiner Trinkgeldkasse.

Ukraine-Donuts kommen gut an

Am Donnerstag verkaufte der Laden bereits ein ganzes Blech der Ukraine-Donuts. 24 Stück bedeutet das am ersten Tag der Aktion. „Wir hatten auch nur eins gemacht, weil wir nicht genau einschätzen konnten, wie gut es angenommen wird. Aber es wird schon echt gut angenommen.“ Für die nächste Woche hat Isik bereits einige Bestellungen, auch von Ukrainern, wie sie sagt.

„Wir machen die Aktion jetzt bis nächste Woche Mittwoch und dann schauen wir mal, ob es weiterhin gut angenommen wird.“ Sollte das der Fall sein, kann sich die Donutverkäuferin definitiv vorstellen, die Aktion zu verlängern. „Wir sehen auch, viele unserer Kunden nehmen noch einen oder zwei Donuts mehr mit“, um die Aktion zu unterstützen, sagt die Inhaberin erfreut.