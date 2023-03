Untersuchungshaft: Jugendliche sollen in Pforzheim Gleichaltrige ausgeraubt haben

Weil ein 15- und ein 17-Jähriger zusammen mit einem dritten Tatverdächtigen am 25. Januar gegen 18 Uhr in Pforzheim zwei Gleichaltrige ausgeraubt haben sollen, sitzen sie seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Die Verdächtigen sollen die Geschädigten in einem Linienbus in der Pforzheimer Innenstadt zunächst angesprochen und ihnen nach dem Aussteigen dann bis zum Bahnsteig im Hauptbahnhof gefolgt sein, teilte die Zweigstelle Pforzheim der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Pforzheim mit.

Im weiteren Verlauf sollen sie die Gleichaltrigen festgehalten und ihnen unter Drohungen Bargeld sowie andere Gegenstände abgenommen haben. Der Polizei gelang es im Nachgang, die Identitäten der zunächst noch unbekannten Tatverdächtigen zu ermitteln. Die Staatsanwaltschaft in Pforzheim bewirkte einen Haftbefehl für die Jugendlichen.

Daraufhin verhaftete die Polizei die Jugendlichen und führte Sie dem Haftrichter vor, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Die beiden Verdächtigen kamen danach in eine Justizvollzugsanstalt. Der dritte Tatverdächtige, ein ebenfalls 17-Jähriger, befand sich bereits in Untersuchungshaft. Dieser soll mutmaßlich eine Tankstelle am 19. Februar überfallen haben.