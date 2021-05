Die vor Gericht abgewiesene Klage einer Abtreibungsgegnerin in Pforzheim ist in einigen Medien in den USA ein großes Thema. Ein christlich-konservativer TV-Sender warnt vor Zensur.

Das Urteil fiel in Pforzheim, doch auch in Englewood, Colorado, ist es offenbar von großem Interesse. In der Kleinstadt am Fuß der Rocky Mountains residiert die Catholic News Agency (CNA), nach eigenen Angaben „einer der am schnellsten wachsenden katholischen Nachrichtendienste“.

Bei CNA und anderen US-Medien wird ausführlich über Pavica Vojnović aus Mühlacker berichtet. Die Abtreibungsgegnerin hatte die Stadt Pforzheim verklagt, weil sie mit ihrer Abtreibungsgegner-Gruppe „40 Tage für das Leben“ nicht direkt vor der Beratungsstelle von Pro Familia in Pforzheim demonstrieren darf.

Ein entsprechende Einschränkung des Versammlungsrechts der Stadt Pforzheim war nach der mündlichen Verhandlung vom Verwaltungsgericht Karlsruhe bestätigt worden. Ein Urteil, das konservativ-christliche Medien in den USA mit Sorge erfüllt.