Kriminaldirektor Uwe Carl übernimmt die Leitung der Kriminalpolizeidirektion in Calw. Wie die Polizei mitteilte, tritt der 59-jährige gebürtige Pforzheimer zum Februar seinen Dienst als neuer Chef der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Pforzheim an. Er übernimmt die Tätigkeit von Sandra Zarges, die Endes vergangenen Jahres mit der stellvertretenden Leitung des Polizeipräsidiums Pforzheim betraut wurde.

Carl begann seine Ausbildung im mittleren Polizeidienst 1981 bei der Bereitschaftspolizei in Lahr. 1999 schloss er sein Studium für den gehobenen Dienst an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen ab. Im Jahr 2005 trat Carl in den höheren Polizeivollzugsdienst ein und war Leiter verschiedener Kriminalinspektionen in Stuttgart, Karlsruhe sowie auch Pforzheim.

In der Zeit von 2014 bis 2019 leitete er zunächst das Kriminalkommissariat in Calw und war kommissarischer Leiter der Führungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Karlsruhe, ehe er die Leitung des Kriminalkommissariats in Pforzheim übernahm. Zudem fungierte er als Leiter zweier Teilprojekte bei der Entstehung des heutigen Polizeipräsidiums Pforzheim. Seit 2020 hat Carl die Leitung der Führungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Calw inne.

Privat ist der verheiratete und zweifache Vater sehr sportinteressiert und geht unter anderem den Sportarten Wandern, Klettern, Radfahren sowie Snowboarden nach.

Er besitzt einen Trainerschein des Badischen Fußballverbandes und ist anerkannter Übungsleiter für Freizeitsport. Darüber hinaus ist Carl Vorsitzender des TSV Mühlhausen/Würm.