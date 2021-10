Im Moment bin ich beim ersten Ablauf. Welche Nummer kommt an welcher Stelle im Programm? Wir spielen im Moment alles ohne Pause. Mit unserem technischen Leiter Alexander Lauinger bin ich am Überlegen, ob wir ein Varieté ohne Pause machen können. Dafür spricht die Sicherheit, denn im schlimmsten Fall stehen 400 Menschen mit ihren Getränken im Foyer. Dabei haben sie keine Maske auf. Andererseits müssen wir bedenken, wie viele Leute während der Show auf die Toilette gehen, wenn wir keine Pause machen. Ein weiterer Punkt ist: Wir hatten nach der Pause immer einen Act im Programm, der einen größeren technischen Aufwand erforderte. Es gibt ein, zwei Acts, wo es auch besser wäre, wenn das Publikum nichts von der Vorbereitung mitbekäme. Es ist also schwierig, den Ablauf zu planen für ein Programm, das erst in zwei Monaten startet. Das Wichtigste ist, dass sich die Menschen sicher fühlen und sicher sind.