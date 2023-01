Verfolgungsjagd in Pforzheim: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Am Freitagabend hat sich ein Autofahrer in Pforzheim einer Polizeikontrolle entziehen wollen und ist mit seinem Auto geflüchtet. Die Polizei konnte ihn schließlich doch stellen.

Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr sollte ein Renault auf dem Bahnhofvorplatz in Pforzheim durch Polizeibeamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Trotz mehrerer optischer und akustischer Signale nämlich Leuchtdisplay, Blaulicht und Signalton, die den Fahrer zum Anhalten bewegen sollten, fuhr der Mann auf der Luisenstraße in westliche Richtung weiter, so die Polizei am Samstag in einer Pressemitteilung.

Gleichzeitig begann der Fahrer sein Auto stark zu beschleunigen, um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Er fuhr weiter über die Berliner Straße bis zur Wilferdinger Höhe, um dort auf die Wilhelm-Becker-Straße / Hachelallee abzubiegen. Dabei missachtete er das Rotlicht der Ampel. Auf der Hachelallee überholte er mehrere unbeteiligte Fahrzeuge. Nachdem er von der Hohenzollernstraße aus nach links in eine Sackgasse abgebogen war, endete die Flucht.

Fahrer wird nach Flucht in Pforzheim seinen Führerschein los

Die Polizei geht davon aus, dass keine Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des 20-jährigen gefährdet oder gar geschädigt wurden. Es seien auch keine Sachschäden entstanden, so die Polizei. Im Auto befanden sich noch zwei Mitfahrer.

Beim Fahrer des Autos stellte die Polizei Anzeichen fest, die darauf schließen ließen, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte, weshalb dem Mann Blut abgenommen wurde. Einen Führerschein besaß der Fahrer zwar, musste diesen wegen seiner Flucht allerdings noch am Abend der Polizei aushändigen.

Ungeachtet des noch ausstehenden Blutuntersuchungsergebnisses wird dem Fahrer die Beteiligung an einem Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen, begründet durch die Flucht vor der Polizeistreife.