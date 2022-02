Verkehrschaos in Pforzheim: Brötzinger Brücke wegen Unfall gesperrt

Ein Unfall zwischen einem Bus und einem Auto hat am Montagvormittag für ein Verkehrschaos in der Pforzheimer Innenstadt gesorgt. Ersten Informationen nach musste der Fahrer des Autos von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden.

Ein Unfall an der Brötzinger Brücke hat am Montagvormittag in der Pforzheimer Innenstadt für ein Verkehrschaos gesorgt. Wie Polizeisprecher Michael Wenz bestätigt, kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto.

Zeugenberichten nach wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Feuerwehr musste den Fahrer des Autos daher aus seinem Wagen befreien. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Karl-Friedrich-Straße stauten sich vor allem Lastwagen in Fahrtrichtung Büchenbronn teilweise bis zum Turnplatz.

Auch auf den Ausweichstrecken, der Steubenstraße, der Benckiserstraße und der Kieserstraße staute sich der Verkehr. Polizeisprecher Wenz gibt an, dass die Sperrung der Brücke gegen 13.20 Uhr wieder aufgehoben wurde.