Verkehrskontrolle: Autofahrer in Pforzheim fährt mit 2,2 Promille

Mit etwa 2,2 Promille ist ein 42-Jähriger Autofahrer in Pforzheim in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und nun mit einer Anzeige rechnen.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Pforzheimer Nordstadt, am Montagabend, kur vor 19 Uhr, haben die Beamten einen 42-jährigen Pkw-Fahrer überprüft. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Mann in der Hallelallee in eine Kontrollstelle, bei dieser die Beamten einen starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrgenommen haben.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab bei dem Mann einen Wert von etwa 2,2 Promille.

Dem 42-Jährige musste daraufhin von einem Arzt eine Blutprobe entnommen werden. Der Führerschein des Autofahrers wurde einbehalten und er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu rechnen.