Herzstück des Streckennetzes

Mit Digitalisierung im Fokus: BW-Verkehrsminister besucht Bahnbetriebswerk in Pforzheim

Verkehrsminister Winfried Hermann hat am Montag das Bahnbetriebswerk der SWEG in Pforzheim besichtigt. Dabei gab es Lob – aber auch Kritik an der Deutschen Bahn.