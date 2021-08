Verkehrsunfall auf der Autobahn in Pforzheim

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag ist auf der Bundesautobahn 8 ein Fahrzeugführer leicht verletzt worden.

Gegen 13:00 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord, Fahrtrichtung Stuttgart, innerhalb eines Staus zu einem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen, so die Polizei.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz fuhr von hinten auf den Jeep eines 67-jährigen auf. Der Jeep Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des 67-jährigen musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.