Verkehrsunfall: Eine Leichtverletzte nach Kollision in Pforzheim

Nach einer Kollision aufgrund einer Missachtung der Vorfahrt ist es bei einem Verkehrsunfall in Pforzheim zu einer Leichtverletzten und einem Gesamtschaden von rund 12.000 Euro gekommen.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Wohngebiet Arlinger ist eine 18-Jährige Beifahrerin eines Pkws verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete gegen 10.40 Uhr eine 38-Jährige Autofahrerin an der Kreuzung zur Biberstraße offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden 43-jährigen Fahrers.

In der Folge kam es zu einer Kollision bei der die Beifahrerin im Auto der 38-Jährigen leicht verletzt wurde. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt ist ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden.