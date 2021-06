Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich in Pforzheim: Wer hatte Grün?

Ein Sachschaden von rund 33.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Pforzheim ereignet hat. Unklar ist bislang, für welchen der Unfallbeteiligten vor dem Zusammenstoß die Ampel Grün gezeigt hatte.

Wie das Polizeipräsidiums Pforzheim mitteilte, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer gegen 16.10 Uhr auf der Wilferdinger Straße in Richtung Wilderdinger Höhe. An der Einmündung Kurze Steig beabsichtigte er an der mit Ampel geregelten Kreuzung in Richtung Kurze Steig nach links abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem von der Wilferdinger Höhe entgegenkommenden 66 Jahre alten Autofahrer, der geradeaus die Wilferdinger Straße in Richtung Innenstadt weiterfahren wollte.

Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Jedoch gaben bei der Unfallaufnahme sowohl der 66-jährige als auch der 30-jährige Autofahrer an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung oder zum Unfallhergang machen können.