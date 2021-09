Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in Pforzheim

In der Holzgartenstraße in Pforzheim ist es am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen für den Unfallhergang.

Am Dienstagabend hat sich in Pforzheim gegen 20.10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Holzgartenstraße zwischen zwei Pkw ereignet. Wie die Polizei mitteilt, widersprachen sich die Darstellungen der Beteiligten vor Ort, weshalb zum Unfallhergang weitere Zeugen gesucht werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 56-Jährige mit ihrem Mercedes in der Holzgartenstraße vom rechten Fahrbahnrand anfahren, während eine 28 Jahre alte Smart-Fahrerin auf der Holzgartenstraße an ihr vorbeifahren und vor der 56-Jährigen am rechten Fahrbahnrand anhalten wollte. Dabei kam es zu einem Streifschaden an beiden Fahrzeugen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro.