Daniel Peikert übernimmt zum Jahreswechsel

Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis: Viel Lob für scheidenden Geschäftsführer

Nach 31 Jahren geht Axel Hofsäß in den Ruhestand. In den drei Jahrzehnten hat der Geschäftsführer den Verkehrsverbund durch so manche Herausforderung manövriert.