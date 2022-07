Chef des Verkehrsverbunds Pforzheim-Enzkreis: Nahverkehrsabgabe wäre sinnvoll

Ja, wir hatten mehr Passagiere. Es gibt zwar noch keine genauen Zahlen, aber es sind auch hier in der Region mehr Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Am wenigsten ist das in den Regionalbussen spürbar, etwas mehr im Pforzheimer Stadtverkehr und am allermeisten im Schienenverkehr zwischen Pforzheim-Hauptbahnhof und Bad Wildbad. Die Tendenz ist, dass die Leute das Ticket im Freizeitbereich gut nutzen. Im Berufsverkehr bemerken wir kaum Veränderungen. Für den VPE bringt die höhere Nachfrage eine bessere Auslastung jenseits von Berufs- und Schülerverkehren.