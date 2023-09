Verkehrswacht startet Aktion „Sicherer Schulweg“ in Pforzheim

Am Montag fängt das neue Schuljahr an, vor allem für die Erstklässler ein besonderer Moment. Damit die Kinder sicher zur Schule kommen, gibt es verschiedene Aktionen und eine intensive Verkehrsüberwachung, speziell im Bereich von Schulen.

Die Sommerferien gehen zu Ende, am Montag beginnt die Schule. Besonders für die Kinder, die eingeschult werden, ist das immer ein besonderer Moment.

Die Verkehrswacht Pforzheim-Enzkreis begleitet die Einschulung traditionell mit der Aktion „Sicherer Schulweg“. Weil Schulanfänger aufgrund ihres Alters und ihres Entwicklungsstands zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern zählen, sollen optisch auffallende Spannbänder, die in der Nähe von Schulen angebracht worden sind, vor allem Autofahrer sensibilisieren, dass sie vorausschauend und rücksichtsvoll fahren, um Unfälle zu vermeiden.

Polizeipräsidium Pforzheim registrierte 2022 elf Unfälle auf dem Schulweg

Im vergangenen Jahr hat das relativ gut geklappt. Das Polizeipräsidium Pforzheim hat 2022 im gesamten Einzugsbereich nur elf Unfälle auf dem Schulweg gezählt, im Enzkreis waren es vier, in Pforzheim drei, berichtet der Leiter des Referats Prävention, Andreas Stäble, bei einem Pressegespräch an diesem Freitagmorgen.

Für die Verkehrswacht ist die Aktion auch deshalb ein „Alle-Jahre-wieder-Event“, sagt die Vorsitzende Daniela Vogel. „Es ist ein elementares Thema, um das es hier geht.“

Es ist ein Thema, das nicht nur Schüler, Eltern, Verkehrswacht und Polizei angehe, sondern die gesamte Gesellschaft, ganz besonders diejenigen, die motorisiert am Straßenverkehr teilnehmen, so Vogel. „Wir müssen alle gemeinsam das Ziel haben, die Schülerinnen und Schüler gesund zu halten“, sagt sie. „Verkehrssicherheit geht uns alle an“, und sei auch nur durch ein achtsames Verhalten zu erreichen.

Appell an Eltern, auf das Elterntaxi zu verzichten

Regeln einhalten und Vorbild sein, das fordert Vogel von den Menschen ein. An die Eltern appelliert sie, das Elterntaxi einfach zu Hause stehenzulassen und die Kinder den Schulweg gehen zu lassen. „Das ist ganz wichtig für deren Entwicklung.“

Weil es immer wieder Eltern gibt, die nicht wissen, was es in Sachen sicherer Schulweg zu bedenken gibt, wurde vom Landesverband eine Website geschaltet. „Da ist sehr prägnant zusammengefasst, was ich auf dem Schulweg beachten muss“, so Vogel.

Zudem werden die knapp 3.300 Erstklässler in Pforzheim und im Enzkreis jeweils ein optisch auffallendes Armband erhalten, mit dem sie von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen werden können.

Unterstützt wird diese Aktion nicht nur von der hiesigen Volksbank und der Sparkasse, sondern vor allem auch von Stadt und Landkreis. „Für uns ist das immer wieder ein wichtiges Thema“, versichert der Erste Bürgermeister der Stadt Pforzheim, Dirk Büscher (CDU).

„Erstklässler sind noch nicht routiniert, deshalb ist eine besondere Rücksichtnahme notwendig“, sagt Büscher. Insofern könne er nur alle Mitbürger bitten, gerade in den ersten Wochen nach Schulbeginn vorsichtig und rücksichtsvoll unterwegs zu sein.

Wer nicht aufmerksam fährt, darf damit rechnen, dass es ans Geld geht. Holger Nickel

Enzkreis-Dezernent

Enzkreis-Dezernent Holger Nickel kündigt an, dass der Fokus in den nächsten Wochen vor allem auf der Verkehrsüberwachung liegt. „Wer nicht aufmerksam fährt, darf damit rechnen, dass es ans Geld geht.“

Zudem will der Enzkreis Parkverstöße ahnden, unter anderem auch im Hinblick auf Elterntaxis. Schließlich soll das erste Schuljahr für die Kinder am Ende ein positives Erlebnis sein, wenn sie im wahrsten Sinne des Wortes neue Wege gehen sollen, so Nickel – in dem Fall den „sicheren Schulweg“.