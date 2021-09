Versuchter Diebstahl: Schockanrufe in Pforzheim und Umgebung

Zu mehreren Schockanrufen ist an diesem Mittwoch in Pforzheim und Umgebung gekommen, bei denen Betrüger Bürgern Geld entwenden wollten. Die Polizei gibt eine Warnmeldung mit wichtigen Ratschlägen für Betroffene derartiger Anrufe.

Im Laufe diesen Mittwochs ist es in Pforzheim und Umgebung zu mehreren Anrufen durch Betrüger. In den Schockanrufen versuchten die Täter unter anderem als falsche Polizeibeamte oder durch den Enkeltrick an das Geld der potentiellen Opfer zu gelangen, warnt die Polizei.

In mehreren Anrufen täuschten die Betrüger schwere Unfälle von angeblichen Familienangehörigen vor, die schwerverletzt in regionalen Kliniken liegen würden. Aber auch durch andere Sachverhalte, beispielsweise Lotteriegewinne oder falsche polizeiliche Sachverhalte, versuchten die Täter, die potentiellen Opfer zu verunsichern und zu bestehlen. Glücklicherweise fiel bislang niemand auf die Masche herein.

Wichtige Tipps der Polizei

Die Polizei ruft niemals mit der Rufnummer 110 an



Die Polizei holt keine Wertgegenstände oder ähnliches ab



Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen



Sprechen Sie mit Familienangehörige oder Vertrauenspersonen über solche Anrufe



Rufen Sie die Polizei über 110 an und betätigen Sie nicht den Rückruf! Wir sind rund um die Uhr erreichbar



Geben Sie Betrügern keine Chance



Legen Sie einfach auf