Täter flüchtet ohne Beute

Versuchter Raub mit Baseballschläger auf Tankstelle in Pforzheim

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagabend versucht eine Tankstelle in der Breslauer Straße in Pforzheim zu überfallen. Als der Kassierer ihm kein Geld aushändigte, floh der Täter zu Fuß.