Vier neue Fahrzeuge verstärken die Pforzheimer Feuerwehr

Die Stadt Pforzheim hat vier neue Einsatzwagen für die Feuerwehr beschafft. Die Kosten liegen bei etwa 1,4 Millionen Euro, doch die Fahrzeuge verstärken gleich mehrere Abteilungen der Feuerwehr Pforzheim: Zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge HLF 10 für die Abteilungen Büchenbronn und Huchenfeld, ein Gerätewagen Transport für die Abteilung Dillweißenstein und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 für die Abteilung Berufsfeuerwehr.

„Es ist wichtig für die Kameradinnen und Kameraden vor Ort, mit der neusten Technik ausgestattet zu sein“, erklärt Erster Bürgermeister Dirk Büscher (CDU) und gibt sich über die Verstärkung sichtlich zufrieden. Auch Amtsleiter Sebastian Fischer zeigt sich erfreut: „Man kann sowohl für den Brandfall, als auch für den Verkehrsunfall mit modernster Technik arbeiten“.

Feuerwehrleute mussten zwei Jahre auf neue Fahrzeuge warten

Etwa zwei Jahre mussten sich die Feuerwehrleute gedulden, bis sie die Fahrzeuge nun in ihre Garagen stellen konnten. Die Beschaffung der Fahrzeuge ist Teil des vom Gemeinderat Pforzheim beschlossenen Feuerwehrbedarfsplans aus dem Jahr 2010, der 2020 fortgeschrieben wurde. Dieser Bedarfsplan beschreibt die Entwicklung der Feuerwehr in den nächsten zehn Jahren und soll somit die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr gewährleisten.

„Das Auto ist auf dem Stand der Technik, was heutzutage ja auch bei diesen Fahrzeugen schnelllebiger wird“, sagt Jochen Lechler über das neue HLF 10 für seine Abteilung in Huchenfeld. Vor allem die Ausstattung zur technischen Hilfeleistung wurde in diesem Fahrzeug erweitert.

Zudem verfügt der Wagen über eine größere Wasserspeicherkapazität und eine größere Pumpleistung als der Vorgängerwagen. Ebenso neu dabei ist ein Systemtrenner, der verhindern soll, dass Löschwasser ins Trinkwassernetz gelangt. Hilfsmittel zur medizinischen Erstversorgung sind außerdem im Fahrzeug untergebracht.

Auch die allgemeine Bedienung der Fahrzeug-Funktionen sei einfacher und besser geworden, heißt es bei den Feuerwehrleuten. So lasse sich beispielsweise der schon fertig gebaute Leuchtmast einfach ausfahren und muss nicht von Hand aufgebaut werden. „Die Gefahr ist auch, dass man denkt, man sitze in einem Pkw und nicht im Lkw“, gibt Lechler schmunzelnd zu, „aber dafür muss man die Leute eben sensibilisieren“.

„Das sind alles Dinge, die uns das Leben vereinfachen und einen schnelleren Einsatzverlauf garantieren“, fasst Lechler die Neuerungen des neuen Löschfahrzeuges zusammen.

Logistik-Fahrzeug bietet Hygiene-Vorteile

Das Logistik-Fahrzeug bietet einen Teilraum, mit dem man Lebensmittel oder diverse offen gelagerte Gegenstände transportieren kann. Dieser besitzt den hygienischen Vorteil, dass keine Schmutzpartikel, beispielsweise von Einsatzkleidung, an die Lebensmittel gelangt. Außerdem ist der Transporter mit einem Kühlschrank für Lebensmittel oder andere verderbliche Waren versehen.

Um die Traglast auszuhalten, wurde das Fahrzeug als Allrad beschafft. Damit eignet sich dieser Wagen für die Sonderaufgaben „Einsatzverpflegung“ und „Einsatzlogistik“, die zum Repertoire der Abteilung Dillweißenstein gehören.

Das neue HLF 20 für die Berufsfeuerwehr besitzt ebenfalls einen erweiterten Löschwasserbehälter mit bis zu 2.000 Liter Umfang, eine Seilwinde und eine Rettungsplattform. Somit kann das Fahrzeug sowohl für die Brandbekämpfung als auch die technische Rettung verwendet werden.

„Mit den neuen Fahrzeugen an den Standorten Büchenbronn, Dillweißenstein, Huchenfeld sowie in der Kernstadt passen wir die Leistungsfähigkeit unserer Feuerwehr erneut an die gestiegenen Anforderungen an. Dies ist auch aufgrund steigender Einsatzzahlen enorm wichtig“, erklärt Büscher.