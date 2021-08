Vergiftung durch Kohlenstoffmonoxid

Vier Verletzte: Gas tritt in Mehrfamilienhaus in Pforzheim aus

Die Feuerwehr in Pforzheim hat am Sonntag eine erhöhte Kohlenstoffmonoxidkonzentration in einem Wohnhaus festgestellt. In dem Haus trat Gas aus. Dabei verletzten sich vier Personen.