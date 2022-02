Wildpark Pforzheim leitet erste Schutzmaßnahmen gegen Vogelgrippe ein

Die beiden Hühner haben es sich am Fenster gemütlich gemacht. Gelegentlich blinzeln sie durchs Glas in die Sonne oder mustern die Besucher des Wildparks Pforzheim, die vorbeilaufen. Nur: Nach draußen dürfen sie nicht.

Sie sind die ersten Tiere, die im Wildpark Pforzheim in Quarantäne müssen. Hintergrund ist die hochansteckende Vogelgrippe, die sich in Baden-Württemberg derzeit weiter ausbreitet. Zuletzt gab es nachgewiesene Fälle in Karlsruhe – wo in der Folge der Zoo schließen musste.

So weit ist es in Pforzheim nicht. Erste Spuren hinterlässt die Tierseuche aber nicht nur bei den Hühnern: Die für Besucher begehbare Waldrapp-Großvoliere, vor zweieinhalb Jahren als neue Attraktion eingeweiht, ist derzeit gesperrt. Besucher dürfen nicht hinein, die 14 Tiere bleiben unter sich.

Und auch für die Tierpfleger haben sich erste Dinge im Alltag verändert. Bevor sie ein Geflügelgehege betreten, müssen sie die Schuhe desinfizieren. Die Maßnahme soll verhindern, dass infizierter Vogelkot über die Schuhe von einem Gehege ins andere gelangt.

Uhu, Waldkauz, Schleiereule, Waldrapp, Storch, Huhn, Gans und Ente: All diese Vögel gibt es im Wildpark. Derzeit geht der Bestand nicht über 40 oder 50 Tiere hinaus, erklärt Wildpark-Förster Carsten Schwarz. Auch das hat mit der Vogelgrippe zu tun. „Der Vogelbestand ist im Winter ohnehin reduziert. Und wegen der Vogelgrippe haben wir unsere Zucht ausgesetzt.“ Auch Tauschprogramme, über die Tiere aus anderen Tierparks nach Pforzheim kommen, finden im Moment nicht statt.

Pforzheim seit mindestens 25 Jahren von der Vogelgrippe verschont

Dass es kommt wie in Karlsruhe, wo im Zoo zuletzt nachweislich Vögel an der Geflügelpest verendet sind, hofft Schwarz nicht. Das Risiko sei in Pforzheim um einiges geringer. „Erstens haben wir weniger Vögel. Zweitens ist weniger Flugverkehr.“ Der Wildpark liegt am Waldrand, dort sind deutlich weniger Reiher und Krähen unterwegs als in Karlsruhe.

Schwarz: „Das ist ein Vorteil für uns. Ich vermute, dass wir glimpflich davonkommen.“ Tatsächlich ist die Vogelgrippe seit mindestens 25 Jahren nicht mehr in Pforzheim aufgetreten, wie die Stadt Pforzheim auf Anfrage erklärt.

Und wenn doch etwas passiert? In der nächsten Stufe müssten wohl alle Vögel aufgestallt werden. Bitterer als für die Hühner wäre das für die Enten und Gänse. „Sie brauchen den Teich, um ihr Gefieder zu pflegen“, erklärt der Wildpark-Chef. Vor fünf Jahren gab es die Situation schon mal, dass auch die Wasservögel dauerhaft in den Stall mussten. Dort legten die Mitarbeiter ihnen kleine Becken an. „Aber das ersetzt keinen See“, erklärt Schwarz.

Wir sind bereit, im Notfall sofort die nächste Stufe einzuleiten. David Schmitt, Wildpark-Mitarbeiter

Als die Vögel nach einigen Monaten wieder ins Freie durften, habe man ihnen die Freude richtig angemerkt. Eine mögliche Quarantäne möchte man gerade den Enten und Gänsen daher so lange wie möglich ersparen, erklärt Wildpark-Mitarbeiter David Schmitt.

„Wir nehmen es aber ernst, und wir sind bereit, im Notfall sofort die nächste Stufe einzuleiten“, betont er. Für die Mitarbeiter würde das bedeuten: Schuhüberzieher, Mundnasenschutz und Schutzanzüge tragen, sowie jeden Tag alle Flächen reinigen und desinfizieren.

Die aktuellen Auflagen gelten übrigens nicht nur für den Wildpark. Alle Geflügelhalter, ob gewerblich oder Hobbyhalter, müssen die sogenannten Biosicherheitsmaßnahmen einhalten, damit sich ihr Hausgeflügel nicht infizieren kann, erklärt Stefan Baust, Sprecher der Stadt Pforzheim auf Anfrage dieser Redaktion.

Mögliche Verdachtsfälle Prädestinierte Gebiete: Areale in der Nähe von Oberflächengewässern sind besonders gefährdet, in Pforzheim also Gebiete entlang der Enz, Nagold und Würm. Allerdings, so teilt die Stadt mit, ist das Risiko des Auftretens der Vogelgrippe in Pforzheim deutlich geringer als in der Rheinebene, da sich am Rhein als großes Gewässer deutlich mehr Wasser- und vor allem Zugvögel aufhalten. Vorgehen bei Verdachtsfall: Sollte beispielsweise ein toter Reiher in den Enzauen gefunden werden, so wird der Tierkörper schnellstmöglich zur Untersuchung ans Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe geschickt. Bürger, die tote Vögel der empfänglichen Arten finden, werden gebeten, den Veterinärdienst der Stadt unter (0 72 31) 39 23 94 oder veterinaerdienst@pforzheim.de zu informieren. Empfänglich für die Geflügelpest sind neben dem Hausgeflügel vor allem Wildenten, Wildgänse, Graureiher, Schwäne, Krähen, Greifvögel und Möwenvögel. Die Tierkörper sollen nicht mit der bloßen Hand angefasst werden, betont die Stadt.

Konkret geht es dabei um folgende Pflichten: Schuhe müssen beim Betreten eines Stalls gewechselt oder desinfiziert werden, Tiere dürfen nur im Stall und nicht im Auslauf gefüttert werden, getränkt werden müssen sie mit Leitungswasser. Vor und nach der Tierpflege muss man sich gründlich die Hände waschen, Futter und Einstreu müssen „wildvogelsicher“ aufbewahrt werden, betriebsfremde Personen und Haustiere wie Hunde und Katzen müssen vom Geflügel ferngehalten halten.

Die Stadt habe bereits Anfang November 2021 alle registrierten Geflügelhalter darauf hingewiesen. Für den Fall, dass in Pforzheim ein bestätigter Fall von Vogelgrippe bei einem Wildvogel festgestellt werden sollte, könnte die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, mit der alle Geflügelhalter, egal ob gewerblich oder Hobbyhalter, dazu aufgefordert werden, ihr Geflügel aufzustallen.