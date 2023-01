Nach einem Streit soll ein Mann am Waisenhausplatz in Pforzheim angegriffen, im Gesicht verletzt und bestohlen worden sein. Die Polizei sucht jetzt den unbekannten Angreifer und bittet um Hinweise.

Ein 63-jähriger Mann wurde im Bereich der Winterwelten auf dem Waisenhausplatz in Pforzheim von einem noch Unbekanntem am späten Freitagabend angegriffen und bestohlen. Der 63-Jährige soll laut Polizei vor dem „Schwarzwald Stadl“-Zelt mit einem anderen Mann in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf wurde der Mann durch den noch Unbekannten im Gesichtsbereich verletzt und ihm wurde eine Goldkette entwendet.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die hilfreiche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231/1864444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Der Unbekannte wird als ca. 30 bis 40 Jahre alt, 1,90 Meter groß, und breitem Körperbau beschrieben. Er hatte dunkle Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war die Person mit einem schwarzen Rollkragenpullover mit Mustern an den Ärmeln sowie einer grauen Jeans und dunklen Schuhen.