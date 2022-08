Heimvorteil für Deutschland

Vorderlader-WM bringt rund 340 Sportler aus 24 Nationen nach Pforzheim

Bis Sonntag werden 375 Medaillen vergeben bei der Vorderlader-WM, die in Pforzheim ausgetragen wird. Das deutsche Team startet mit 26 Schützen. Am Montagabend beginnt die feierliche Eröffnung mit dem „Marsch der Nationen“ in der Innenstadt.