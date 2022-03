Öffentlicher Nahverkehr

Die Zukunft des Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis im Blick

Einen Schritt weiter: Nachdem auch der Werkeausschuss der Stadt zugestimmt hat, dass der Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis-Anschluss an den Karlsruher Verkehrsverbund geprüft werden soll, befassen sich am Montag der Kreistag und am Dienstag der Pforzheimer Gemeinderat mit dem Thema.