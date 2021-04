Schon früh war der Werdegang von Walter Staib vorgezeichnet, denn ein Foto zeigt den damals Vierjährigen, wie er sich für den Kinderfasching als Koch kostümiert hatte.

In Interviews weist er stets darauf hin, dass er bei Onkel Walter und Tante Ruth Eberle (die Schwester seiner Mutter Herta) schon mit sechs Jahren in der Küche von deren Gaststätte „Zum Buckenberg“ in Pforzheim stand, wo er Zwiebeln und Knoblauch zerkleinerte, beim Schlachten mithalf und „mich lieber übers Kochen unterhielt, als mit den Klassenkameraden herumzutollen“.

Und er denkt immer noch gerne 60 Jahre zurück an seine damals dreijährige Kochlehre im traditionsreichen Hotel „Alte Post“ von Karl-Friedrich Scholl in Nagold zurück, wo sein Aufstieg zu einem der Top-Chefs der Gastronomie, Hotelerie und TV-Shows in den USA begann. Am 20. März feierte Staib in Philadelphia seinen 75. Geburtstag.