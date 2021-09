Verdi hat am Freitag zu Warnstreiks im Einzelhandel aufgerufen. Mehrere Geschäfte in Pforzheim und Karlsruhe waren davon betroffen. Bei einer Kundgebung machten die Streikenden auf ihre Forderungen aufmerksam.

Kundgebung in der Fußgängerzone

Arbeitskampf in der Fußgängerzone: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Freitag zu Warnstreiks im Einzelhandel aufgerufen und dabei die Pforzheimer City gewissermaßen zur Streikzentrale gemacht. Direkt vor dem Haupteingang der Galeria Kaufhof fand am Vormittag die zentrale Kundgebung für die Region statt.

Angereist waren auch Streikende aus Karlsruhe und der gesamten Region. Betroffen waren Verdi zufolge unter anderem auch Kaufland am Mühlkanal, Kaufland Oststadt und Kaufland Calw. In Karlsruhe gab es demnach Arbeitsniederlegungen bei Primark, Galeria Karstadt Kaufhof und bei H&M im Einkaufszentrum Ettlinger Tor.

Auf der zentralen Kundgebung in Pforzheim mit rund 150 Teilnehmern sprach Verdi-Verhandlungsführer Bernhard Franke zu den Streikenden.