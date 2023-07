Wartbergbad Förderverein Pforzheim sagt Familientag am Samstag ab

Dass ein mit vielen Helfern geplantes Freizeitvergnügen im Freibad im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt, kommt sicherlich nicht oft vor.

Und doch sah sich der Förderverein Wartbergbad Pforzheim (WFP) am Freitagnachmittag dazu gezwungen, den für den diesen Samstag, 29. Juli, vorgesehenen Familientag kurzfristig abzusagen – „schweren Herzens“, so der Vorsitzende des WFP, Christof Weisenbacher.

Als Grund für die Absage nannte er die momentane Wetterprognose, die für ein solches Event ungünstig ist. „Die Wettervorhersage, dass es genau am Nachmittag Regen und Gewitter geben wird, führt dazu, dass unter Umständen stundenlang niemand ins Wasser kann“, befürchtet Weisenbacher.

Genau das wäre für den Familientag allerdings kontraproduktiv gewesen, waren doch bei dieser Gelegenheit zahlreiche Aktionen vor allem für junge Besucherinnen und Besucher geplant. Unter anderem sollten Kinder auf einem Wasserparcours balancierend quasi übers Wasser gehen. Zudem sollte ein Zirkus-Performer auftreten und die Besucher unterhalten.

Das hätte am Ende etwa 2.000 Euro an Kosten für Honorare und Miete verursacht – „für nur wenige oder gar keine Besucherinnen und Besucher“, so Weisenbacher. Dieses Geld will der Verein nun für eine ähnliche Aktion im kommenden Jahr verwenden.

Mondscheinparty im Nagoldbad soll nach wie vor stattfinden

Für alle Wasserratten gibt es trotzdem eine gute Nachricht: Nach aktuellem Stand der Dinge wird die ebenfalls für diesen Samstag geplante Mondscheinparty im Nagoldbad Dillweißenstein wie vorgesehen stattfinden können. Das bestätigt Sonja Störzbach, Veranstaltungsleiterin bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Stadtgruppe Pforzheim, auf Anfrage dieser Redaktion.

Eine Absage wie auch ein Abbruch der Veranstaltung wäre zwar kurzfristig immer noch möglich, sollte auch am Abend ein starkes Unwetter drohen, „aber davon gehe ich aktuell nicht aus“, sagt Störzbach.

Das Nagoldbad wird also um 19 Uhr öffnen. „Mit DJ, Imbiss, Bar und Badespaß sind Jung und Alt willkommen“, sagt die Veranstaltungsleiterin. „Wir wollen die Schönheit und den Charme des Nagoldfreibads hervorheben.“

Bis 23 Uhr darf dort geschwommen werden. Tickets sind lediglich an der Abendkasse erhältlich.