An der langfristigen Tragfähigkeit habe ich Zweifel. Nach den Erfahrungen bei der ersten Insolvenz wäre es doch nur eine Rettung auf Zeit. Das Kaufhaus-Konzept als Ganzes entspricht nicht mehr dem Marktgeschehen. Es ist nicht zu erwarten, dass das Kundenverhalten von heute auf morgen wieder anders werden wird. Dabei rede ich nicht nur vom Onlinehandel. Große Teile des Warenhaussortimentes werden heute allerorten angeboten, sei es im Einrichtungshaus, in Drogeriemärkten oder als Angebotsware beim Discounter. Insofern entspricht der Einzelhandel im Stile der Galeria kaum noch dem Kundenverhalten. Das muss man akzeptieren, so bitter das ist.