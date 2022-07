Was das Pforzheimer Straßentheaterfestival bietet

Telefonzellen, Karussell-Tier und Waschlappentheater: Nationale und internationale Künstler beleben die Pforzheimer Innenstadt vom 28. bis 30. Juli. Höhepunkt des Straßentheaterfestivals ist am Samstag. Was Besucher erwartet.

Vor mehreren hundert Besuchern im Stadtpark ist am Donnerstagabend das 21. Internationale Straßentheaterfestival Pforzheim eröffnet worden.

Dabei gab es bereits einen aussagekräftigen Vorgeschmack auf das, was die Pforzheimer nach vierjähriger Pause am Samstag in der Innenstadt erwarten wird: Großproduktionen wie viele kleine mobile und stationäre Produktionen, dargeboten von nationalen wie internationalen Künstlern, die die Stadt zu einem lebendigen, originellen und außergewöhnlichen Theater verwandeln sollen.

„Man fühlt es an allen Ecken und Enden: Wir wollen rausgehen, wir wollen endlich wieder was erleben, nachdem wir so lange Zeit in unseren Wohnungen und Häusern verbracht haben“, betonte die Vorsitzende des Kulturhaus Osterfeld, Melanie Denner, im Rahmen der feierlichen Eröffnung auf der Bühne im Stadtgarten.

Mit Blick auf die zahlreichen Besucher vor sich spüre sie Lebensfreude und den Wunsch, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, „weil wir davon vielleicht in den letzten zwei Jahren einfach viel zu wenige hatten“.

Das zeigt uns, dass Pforzheim eine lebendige Stadt und eine Kulturhochburg ist. Sibylle Schüssler, Pforzheimer Bürgermeisterin

Deshalb sei es dem Kulturhaus auch ein Anliegen gewesen, „mit Trommelschlag und Feuerwerk in die Sommerferien zu starten und die Kultur zu den Menschen in die Stadt zu bringen.“ Die Straßen und Plätze Pforzheims sollen an diesen drei Tagen selbst zur Bühne werden, kündigte Denner an. „Und vielleicht können wir euch dadurch auch einen ganz anderen Blickwinkel auf eure Heimatstadt ermöglichen.“ Den Alltag einfach mal vergessen und ganz viel erleben, das erlaube das Internationale Straßentheaterfestival nämlich auch in diesem Jahr wieder.

Höhepunkt des Pforzheimer Straßentheaterfestivals ist am Samstag

„Wenn ich die letzten Wochen Pforzheim und die Region angeschaut habe, dann kann man nicht sagen, dass da nichts los ist“, betonte Bürgermeisterin Sibylle Schüssler (Grüne) bei ihrer Begrüßung.

Zurückliegend seien vom Schlosspark Open über die Barparade bis zur Eröffnung des Kultursommers schon viele tolle Events geboten gewesen; das Straßentheaterfestival an diesem Wochenende knüpfe daran nahtlos an. „Das zeigt uns, dass Pforzheim eine lebendige Stadt und eine Kulturhochburg ist.“

Gerne sei man deshalb Gastgeber für die vielen Ensembles aus den verschiedenen Ländern, versicherte Schüssler. „Pforzheim nimmt Europa auf. Wir werden grandiose Aufführungen sehen und spektakuläre Performances“, freute sie sich bereits auf das anstehende Programm. „Pforzheims Plätze und Straßen werden zum Treffpunkt der internationalen Straßentheaterszene.“

Produktionen auf dem Pforzheimer Marktplatz und in der Fußgängerzone

Das gilt insbesondere für den Samstag, wenn zahlreiche Künstler aus ganz Europa die Pforzheimer Innenstadt bespielen: Auf dem Marktplatz sind dann beispielsweise zwei alte englische Telefonzellen zu finden, in denen es klingelt. Passanten dürfen rausfinden, wer anruft.

In der Fußgängerzone wartet ein Karussell-Tier, die „Always drinking marching Band“ wird für Belebung sorgen und am unteren Marktplatz gibt es ein Waschlappentheater voll nordischem Charme. Für den Leiter des Kulturhaus Osterfeld, Bart Dewijze, sind das gute Gelegenheiten, dem Alltag zu entfliehen und in ein Staunen über so viel Kreativität einzutauchen.