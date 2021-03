Was man zur Pandemie-Wahl in Pforzheim und im Enzkreis wissen muss

Die Briefwahlunterlagen müssen pünktlich zum Beginn der Auszählung am Sonntag um 18 Uhr vorliegen. Die Stadt Pforzheim holt am Samstag noch einmal Wahlbriefe bei der Post ab. Die Briefkästen am Neuen und Alten Rathaus sowie am Congresscentrum Pforzheim werden am Wahlwochenende mehrmals geleert, zuletzt am Sonntag um 18 Uhr.