Wegen zu hoher Corona-Inzidenz: Ab Donnerstag gelten in Pforzheim strengere Regeln für den Einzelhandel

Auch in Pforzheim ist der Beginn der dritten Corona-Welle jetzt messbar. Letzte Woche war die Stadt noch kurzzeitig der einzige Kreis im ganzen Land mit einer Inzidenz unter 35.

Doch seither steigen die Zahlen merklich an.

Schon vor den offiziellen Daten aus dem Landesgesundheitsamt, die am frühen Dienstagabend erwartet werden, lässt sich errechnen: Pforzheim wird auch am dritten Tag in Folge bei der Corona-Inzidenz über 50 liegen.

Einkaufen im Einzelhandel bald nur noch mit Termin

Damit sind strengere Regeln unausweichlich. Unter anderem ist der Einzelhandel betroffen. Bisher sind die Läden in Pforzheim grundsätzlich geöffnet. Einschränkungen sind die Maskenpflicht und eine Begrenzung der Kundenzahl.

Ab Donnerstag geht es dann zurück zu Click&Meet, wie Pforzheims Stadtsprecher Philip Mukherjee dieser Redaktion sagt. Das heißt: Einkaufen im Einzelhandel ist dann nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Formal wird das Gesundheitsamt am Dienstagabend nach Veröffentlichung der Zahlen des Landesgesundheitsamt per Allgemeinverfügung feststellen, dass die Inzidenz in Pforzheim an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50 liegt. Zwei Tage nach der „örtsüblichen Bekanntmachung“ greifen dann die strengeren Regeln tatsächlich.

Pforzheim ist am Beginn der dritten Welle

Das örtliche Gesundheitsamt sieht nun auch Pforzheim am Beginn der dritten Pandemie-Welle, wie Landratsamtssprecher Jürgen Hörstmann bestätigt. Die deutlich gestiegenen Zahlen der Neuinfektionen, zuletzt waren es 14, 16 und 20 an einem Tag, lassen sich nicht auf eine Quelle zurückverfolgen.

Das Infektionsgeschehen ist leider diffus, es geht quer durch alle Bereiche. Jürgen Hörstmann, Sprecher Landratsamt

„Das Infektionsgeschehen ist leider diffus, es geht quer durch alle Bereiche“, so Hörstmann. Die Öffnung von Kindergärten und Schulen mache sich bemerkbar. Immerhin die Lage in den Seniorenheimen sei Dank der Impfungen und etablierten Hygienemaßnahmen im Griff.

Damit die Werte in Pforzheim nicht wieder zu stark steigen, setzt Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch auf die Schwerpunkte Impfen und Testen, wie er kürzlich sagte.

Schon bei den klassischen PCR-Tests habe Pforzheim eine sehr gute Testinfrastruktur aufgebaut. „An diese Erfolge müssen wir nun anknüpfen. Denn bei den Schnell- und Selbsttests sprechen wir über einen echten Game-Changer“, so Boch.

Aufbau des Testzentrums auf dem Messplatz geht voran

Er begrüße es außerordentlich, dass ein Zusammenschluss regionaler Unternehmer den Start eines kommunalen Testzentrums auf dem Messplatz für 22. März vorbereite. Hier laufen seit Anfang der Woche verstärkte Aufbauarbeiten, weite Teile des Platzes sind bereits abgesperrt.

Für den Faktor Impfen gab es dagegen einen neuerlichen Rückschlag. Wie berichtet wurden am Montag alle Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca vorerst ausgesetzt. In Pforzheim geht es dabei um 280 Termine täglich, die nun erstmal wegfallen.

Perspektivisch betont Boch zum Thema: „Wenn mehr Impfstoff zur Verfügung steht, müssen wir auch gewährleisten, dass wir beim Impfen in die Vollauslastung gehen können.“ Die Voraussetzungen dafür seien für das Kreisimpfzentrum geschaffen worden.

Corona-Regeln Diese speziellen Corona-Regeln gelten bei einer Corona-Inzidenz über 50 und stabil unter 100: Treffen von bis zu fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten sind möglich. Die Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt. Sollte ein Haushalt bereits aus fünf oder mehr Personen über 14 Jahren bestehen, so darf sich dieser Haushalt mit einer weiteren nicht dem Haushalt angehörigen Person treffen.

Buchhandlungen dürfen unter Hygieneauflagen öffnen. Es gelten Maskenpflicht und eine Begrenzung der Kundenzahl.

Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen, Garten-, Bau-, und Raiffeisenmärkte dürfen ihr komplettes Sortiment anbieten. Hier gelten ebenfalls die Hygieneauflagen für den Einzelhandel.

Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien und geschlossenen Räumen (ohne Schwimmbäder) ist für den kontaktarmen Freizeit- und Amateurindividualsport mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten erlaubt. Weitläufige Anlagen dürfen auch von mehreren individualsportlichen Gruppen genutzt werden (nicht mehr als fünf Personen aus maximal zwei Haushalten). Kontaktarmer Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren ist nur im Freien möglich. Die Nutzung von Umkleiden, sanitären Anlagen und anderen Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen ist in keinem Fall erlaubt.

Körpernahe Dienstleistungen sind erlaubt. Dazu zählen Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo-, Sonnen- und Piercingstudios, sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen. Wenn bei einer Behandlung oder aus anderen Gründen keine Maske getragen werden kann, müssen die Kunden einen tagesaktuellen negativen Schnelltest haben.

Friseurbetriebe und Barbershops dürfen alle Dienstleistungen anbieten. Kunden und Beschäftige müssen eine Maske tragen. Wenn bei einer Behandlung oder aus anderen Gründen keine Maske getragen werden kann, müssen die Kunden einen tagesaktuellen negativen Schnelltest haben.

Der Einzelhandel darf „Click & Meet“ für Kunden in begrenzter Zahl anbieten. Kundinnen können sich nach vorheriger Terminabsprache beraten lassen und einkaufen.



Nach vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der Kontaktdaten dürfen Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten besucht werden.

Nach vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der Kontaktdaten können Archive, Bibliotheken und Büchereien besucht werden.

Eheschließungen sind unter der Teilnahme von zehn Personen möglich. Die Kinder der Eheschließenden zählen hierbei nicht mit.

Erste-Hilfe-Kurse sind möglich. Voraussetzung ist, dass alle teilnehmenden einen tagesaktuellen negativen Schnell- oder Selbsttest haben. Die meisten dieser Regeln gelten in Pforzheim auch jetzt schon. Wichtigster Unterschied: Aktuell ist Einkaufen noch ohne Terminabsprache möglich. Außerdem ist derzeit noch „kontaktarmer“ Sport in kleinen Gruppen von nicht mehr als zehn Personen im Freien und auf Außensportanlagen möglich. Im Wildpark ist auch derzeit schon eine vorherige Online-Buchung von Tickets nötig.

Aktuell sind im Kreisimpfzentrum 400 Impfungen pro Tag möglich. Diese Kapazitäten können aber durch die Ausweitung der Öffnungszeiten und den Einstieg in ein Zwei-Schicht-System verdoppelt werden, sobald die zur Verfügung stehenden Impfstoffmengen es hergeben.