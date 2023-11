Weihnachtsdeko: Der große Schwan kehrt zurück auf die Pforzheimer Enz

Die Pforzheimer Innenstadt leuchtet wieder. Die Technischen Dienste installieren die Weihnachtsbeleuchtung in der ganzen Stadt. Am Donnerstagmorgen hat die Wasserbaukolonne nun ein weiteres von insgesamt acht großen Beleuchtungselementen im Stadtgebiet in Szene gesetzt: den Schwan auf der Enz hinter dem Waisenhausplatz. Darüber informiert die Stadt in einer Mitteilung.

Mit einem Hebekran wurde der 2,5 mal 2,5 Meter große Schwan zu Wasser gelassen, wo er anschließend von vier Mitarbeitern mithilfe eines Paddelbootes in Position gebracht wurde.

Der große leuchtende Schwan ist nicht der einzige Hingucker. Auch Santa Claus und der Eisbär beziehen wieder ihre Positionen in der Fußgängerzone.

Pforzheimer Weihnachtsdeko: Bekannte Hingucker und eine Neuerung

Neu in diesem Jahr ist der Winterwald am Waisenhausplatz. Dort finden sich drei große beleuchtete Rentiere inmitten eines kleinen Tannenwaldes. Die Installation bildet die Brücke zwischen der Winterwelt an der Enz und dem Weihnachtsmarkt sowie dem Mittelaltermarkt auf der anderen Seite der Zerrennerstraße.

Die großen Beleuchtungselemente bleiben, mit Ausnahme des Schwans, bis zum Jahreswechsel an ihren Standorten in der Innenstadt. Der Schwan sorgt etwas länger für Lichterglanz. Er wird erst zum Ende der Winterwelt am 8. Januar wieder eingelagert.

Auch die städtischen weihnachtlichen Holzfiguren sind wieder zu sehen. Bereits am Mittwochnachmittag haben die kleinen roten Wichtel ihren Platz am Waisenhausplatz eingenommen und auch der Weihnachtsmann am Kreisverkehr am Kupferhammer sorgt für weihnachtliche Stimmung.

Auch der Santa Claus, der sich im letzten Jahr ans Rathaus geklammert hat, klettert dort wieder empor.