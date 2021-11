Umstrittene Großveranstaltungen

Corona-Krise: Weihnachtsmarkt-Absagen drohen – Sonderregel für Eisbahn in Pforzheim?

Die Behörden wollen am Montag über Großveranstaltungen beraten. Doch selbst, wenn der Weihnachtsmarkt in Pforzheim abgesagt wird, könnten Attraktionen wie die Eisbahn am Rathaus offen bleiben. Durch eine kreative Regelung.