Enzkreisgemeinden können nicht einfach mal den Hahn aufdrehen und zusätzliches Bodenseewasser zapfen. Das lässt die Durchflussmenge nicht zu. Bei der Suche nach Alternativen klopfen manche bei den Stadtwerken Pforzheim oder bei Wasserverbänden an.

Leise plätschert das Wasser an den Rand des Pools. Der Rasen ist satt grün. Augustblumen blühen, der Wald zeigt sich schon herbstlich. Es ist einer dieser Sommer, die Alarm auslösen bei Wasserversorgern der Region. Während der Verbrauch steigt, sinkt der Nachschub bedrohlich. Der regenreiche und sogar mit Schnee verzierte Winter mag leichte Erholung bringen. Den Kampf ums Trinkwasser wird er kaum verzögern.

Das Selbstverständliche wird knapp. Daran zweifelt kein Wasserversorger. Fast allen steht noch der Sommer 2020 vor Augen, die heißen Tage im dritten Dürrejahr in Folge. Etliche Gemeinden und Verbände erhofften sich von der Bodensee-Wasserversorgung einen Ausgleich für das, was aus eigenen Quellen fehlt. Sie stießen an Grenzen.

Rohrdurchmesser setzt Grenzen