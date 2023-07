Vorzeigebau wird 50

Beton-Brutalismus: Wie das Neue Rathaus in Pforzheim zu seinem Gesicht kam

Grauer Klotz oder architektonisches Kleinod: Am Neuen Rathaus in Pforzheim scheiden sich die Geister. Vor 50 Jahren wurde das Gebäude, erbaut nach Entwürfen des Architekten Rudolf Prenzel, in Betrieb genommen.