Umstrittene Enztalquerung

Wie die neue Brücke über die A8 die Anwohner in Niefern und Eutingen spaltet

Niefern und Eutingen sind entlang der K9808 wieder verbunden. Während man sich in Niefern darüber freut, sind die Anwohner in Pforzheims Stadtteil überwiegend sauer. Warum das so ist.