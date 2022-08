Wie nachts in Pforzheim erstmals eine Nosferatu-Spinne entdeckt wurde

Nichts für schwache Nerven: Ein Pforzheimer entdeckt eine giftige Nosferatu-Spinne nachts in seiner Wohnung. Sie ist die erste bestätigte Sichtung in der Stadt.

Dieses Tier braucht kein Netz zum Jagen: Die Nosferatu-Spinne verfolgt ihre Beute und überwältigt sie im Sprung. Ihr Biss ist giftig. Sie gehört zu den wenigen Arten, die mit ihren Giftklauen die menschliche Haut durchdringen können.

Und als ob sie sich noch mehr Respekt verschaffen wollte, ziert ihren Rücken eine Zeichnung, die manche an die Fratze des Vampirs Nosferatu aus dem deutschen Horrorfilmklassiker erinnert.

Bis vor einigen Jahren war die Nosferatu-Spinne nur im Mittelmeerraum bekannt, dann breitete sich auch entlang des Rheins aus. Und jetzt... In diesem Moment würde in einem Horrorfilm wohl schaurige Musik erklingen.

Die Schreckmomente kommen nachts

Igor Myroshnichenko ist nicht von der schreckhaften Art. Als Blaulicht-Fotograf, der auch diese Redaktion mit Bildern beliefert, sieht er oft Dinge, die andere Menschen nicht sehen wollen.

Als er kürzlich nachts eine ihm unbekannte Spinne an der Bürotür in seiner Wohnung in Pforzheim entdeckte, ist er eher erstaunt und fragt sich, wo sie wohl herkommt, schildert er.

Was man zur Nosferatu-Spinne wissen muss Beutespektrum: Die Stadt Pforzheim hat zwar keine eigene Expertise im Bereich exotischer Spinnen. So viel aber kann das Rathaus auf Anfrage mitteilen: „Es gibt in Mitteleuropa circa 700 Arten von Jagdspinnen, alle sind für den Menschen nicht gefährlich – Menschen gehören nicht zum Beutespektrum.“ Sie bauen keine Fangnetze, sondern jagen vom Boden, in der Vegetation oder an der Wand Insekten und andere Spinnentiere. Giftiger Biss: Die Spinne beißt laut Experten beim Naturkundemuseum Karlsruhe fast nur dann, wenn sich das Tier bedroht fühlt. Ganz harmlos ist das nicht. Der auftretende Schmerz ist meist schwächer als ein Wespenstich, eine Hautrötung oder Schwellung um die Bissstelle könne aber einige Tage anhalten. „Von einem direkten Kontakt mit einer ausgewachsenen Kräuseljagdspinne wird deshalb abgeraten.“ Exit-Strategie: Die Spinnen können mit Hilfe eines ausreichend großen Behälters gefangen und ins Freie gebracht werden.

Er googelt, fotografiert, schreibt Nachrichten, und kommt zu dem Schluss: Es muss sich um eine Nosferatu-Spinne handeln. Dass ihr Biss giftig ist und auf Menschen ähnlich wie ein leichter Bienenstich wirkt, weiß er zu diesem Zeitpunkt schon. Zwei Schrecksekunden sollten noch kommen.

Es bleibt nicht beim Einzelfall

Myroshnichenko recherchiert in der Nacht weiter. „Ich habe unter anderem von einem Haus gelesen, in dem sich im Keller ganz viele dieser Spinnen eingenistet hatten. Und dann habe ich auf meinen Rollladen eine zweite entdeckt. Sie saß innen – und der Rollladen war zu.“

Das zweite Tier ist noch größer. Das erste Exemplar schätzt der Pforzheimer auf drei Zentimeter Länge bei ausgestreckten Beinen, das zweite auf fünf Zentimeter.

Das war schon ein unangenehmes Gefühl. Igor Myroshnichenko, unfreiwilliger Spinnen-Beobachter

Größer werden diese Spinnen nicht. Myroshnichenko will auch die größere Spinne fotografieren, dreht sich, um nach der Kamera zu greifen – und das Tier ist weg.

„Das war schon ein unangenehmes Gefühl“, sagt er. Später findet er die Spinne auf dem Balkon wieder. Die andere bringt er ebenfalls nach draußen. Er sorgt sich wegen seines Katers. „Er frisst alles, was sich bewegt. Ich hatte Angst, dass er im Gesicht oder am Mund einen Biss abbekommt.“

Nosferatu-Spinne verbreitet sich in der Region

Seine Fotos schickt er an ein Portal von Spinnen-Experten. Hier wird sein Material ausgewertet. Experte Hubert Höfer vom Naturkundemuseum in Karlsruhe bestätigt dieser Redaktion, es handle sich beim Pforzheimer Fund vermutlich um ein Männchen. „Die Art ist inzwischen bei uns etabliert und wird gerade in der Region immer häufiger gefunden und gemeldet.“

Für Pforzheim ist es allerdings die erste bestätigte Sichtung der Nosferatu-Spinne, auch im umliegenden Enzkreis gibt es bisher keinen offiziellen Nachweis.

In der Region gibt es bestätigte Meldungen aus Karlsbad-Langensteinbach von 2017 und aus Oberderdingen von 2019. Um Karlsruhe und Stuttgart gibt es dann jeweils deutlich mehr Funde. Sogar ganz im Norden aus Bremen und Hamburg gibt es Meldungen.

Pforzheimer sorgt sich um seinen Kater

Igor Myroshnichenko nimmt Gutes und Schlechtes aus seiner nächtlichen Begegnung mit den Spinnen mit. „Ich freue mich, dass der Fund bestätigt ist und dass ich der Wissenschaft ein bisschen helfen konnte. Das fühlt sich doch gleich besser an.“

Die beiden Exemplare oder andere Artgenossen kamen bisher zwar nicht wieder. Abgeschlossen hat der Pforzheimer mit dem Thema aber noch nicht. „Ich achte jetzt mehr darauf, auf was ich trete.“ Die Tiere sind nachtaktiv, im Dunkeln gibt es viel, was auf den ersten Blick eine Spinne sein könnte.

Er überlegt, ob er seinen Balkon ausleuchten soll, damit er ich nicht aus Versehen im Dunkeln auf eine Spinne tritt. „Das Thema ist nicht abgehakt für mich. Ich sorge mich halt um meinen Kater.“