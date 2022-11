Kein Wasser um die Mittagszeit

Wie sich die Störung der Wasserversorgung in Pforzheim auf Gastronomie und Handel ausgewirkt hat

In Pforzheim hat es an diesem Mittwoch massive Störungen der Wasserversorgung gegeben. In der Mittagszeit fließt es wieder. Störungsursache waren Arbeiten im Bereich Wachtelsteg/Pflügerstraße.