Pforzheimer reisen nach Italien

„Wir werden den ganzen Abend feiern“: Spiel von Vincenzo Grifo elektrisiert die ganze Familie

Wenn am Donnerstagabend der Pforzheimer Vincenzo Grifo mit dem SC Freiburg in Turin auf Juventus trifft, drückt seine Familie vor Ort die Daumen. So manch ein Bruder schweren Herzens.