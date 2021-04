Wiedereröffnung des Pforzheimer Wildparks: Der Ansturm bleibt aus

Der Wildpark in Pforzheim ist seit Dienstag wieder geöffnet. Für den Besuch müssen Gäste einen negativen Test oder Impfnachweis vorweisen. Wie lief der erste Tag nach der Corona-bedingten Schließung?

Seit Dienstag ist der Wildpark in Pforzheim wieder geöffnet. Der große Ansturm blieb zunächst aber aus. Am Morgen waren noch mehr als 500 von 600 Tickets verfügbar. Ab sofort müssen Besucher auch aktuelle Schnelltests vorzeigen, bevor sie in den Park dürfen.

Dafür soll die Öffnung dieses Mal dauerhaft sein, egal, wie sich die Inzidenzwerte entwickeln werden. So versteht Wildparkleiter Carsten Schwarz zumindest die neue Gesetzgebung.

In der ersten Stunde nach Öffnung des Wildparks verlieren sich die Autos noch ebenso auf dem Parkplatz, wie die Besucher auf dem weitläufigen Gelände. Gerade mal 62 haben sich für diesen Vormittag angemeldet, 125 für den Nachmittag, erzählt Lenja Stoll, Tierpflegerin im zweiten Lehrjahr. Am Dienstagmorgen hat sie die Einlasskontrolle übernommen.