Football in Pforzheim

Wild Dogs liefern spektakuläres Match im ersten Heimspiel

Die Heimspiel-Premiere nach der Rückkehr in die GFL 2 ist dem Aufsteiger aus Pforzheim gelungen. Kurz vor Schluss erst drehten sie die Partie, gewannen am Ende mit 19:18, und die Zuschauer in der Kramski-Arena waren endgültig aus dem Häuschen.