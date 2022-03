Maskenpflicht am Eingang, 3G-Nachweis, Zugang nur über limitierte Online-Tickets: All diese Corona-Regeln fallen im Pforzheimer Wildpark ab Sonntag weg. Das kündigte Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) gegenüber dieser Redaktion an.

Bis Freitag wolle man die notwendigen Vorbereitungen treffen, um den Wildpark wieder komplett zu öffnen. „Damit stellen wir zumindest bis auf weiteres ab Sonntag den Status vor Corona her“, so Boch.

Die Verwaltung empfehle jedoch „im Sinne der Eigenverantwortung“, stets die Mindestabstände zu wahren sowie Masken auf den sanitären Anlagen zu tragen. Dort hatte bisher, wie im Eingangsbereich, eine Maskenpflicht gegolten.

Noch bis Samstag müssen Besucher Tickets vorab über diesen Link buchen.

Über das Hausrecht hätte die Stadt Pforzheim auch nach Wegfall vieler Corona-Regeln von Seiten des Bundes weiter auf Beschränkungen setzen können, verzichtet aber im Wildpark ab Sonntag darauf.

Zuletzt hatte die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler und Unabhängigen Bürger gefordert, den Wildpark wieder für alle Besucher zu öffnen. „Insbesondere für die Kinder wäre dies eine wichtige Option“, hatten die Stadträte argumentiert.

Man sei von vielen Familien angesprochen worden, dass sie keine Möglichkeit hatten, am Wochenende ein Ticket für den Wildpark-Besuch mit den Kindern zu ergattern.