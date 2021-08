Massenhaft Windkraft aus dem Nordschwarzwald ist nicht in Sicht

Landwirtschaftsminister Hauk will den Staatsforst für Windkraft nutzen. Der Regionalverband Nordschwarzwald blickt allerdings gelassen auf die neue „Vermarktungsoffensive“. Denn mehr Windkraft würde weniger Artenschutz bedeuten.

Zurück auf null wie 2018 muss der Regionalverband Nordschwarzwald nach der jüngsten Volte in Stuttgart nicht gehen. Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) steigt derzeit zwar von den Bremsen in Sachen Windenergie. Das macht die damals neu gestartete Arbeit am Regionalplan aber nicht zunichte, wie es weiland der neue Windatlas des Landes tat, zeigt sich Geschäftsführer Matthias Proske überzeugt. Die Ende Juli angekündigte „Vermarktungsoffensive“ mit Pachtflächen im Staatsforst für Windkraft sei kein Problem.

Entscheidend bei dieser Einschätzung ist eine neue Konzeption zur geordneten Flächenentwicklung im Nordschwarzwald. „Im Regionalplan ist nichts mehr schwarz-weiß“, sagt der Geschäftsführer.

Wo früher Vorranggebiete für Windkraft ausgewiesen und parallel dazu andere Areale ausgeschlossen wurden, müsse für zusätzliche Standorte nichts mehr umgeschrieben werden, weil es seit 2012 keine Ausschlussflächen mehr gibt.