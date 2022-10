Wirt der Blockhütte bei der Winterwelt in Pforzheim steht fest

Dass die Stadt mit der „Pforzheimer Winterwelt“ als Nachfolge für Goldis Stadl und „City on Ice“ auf dem Waisenhausplatz ein neues Format aufbauen und langfristig etablieren will, war schon einige Zeit klar, gesucht wurden aber noch Namen und Gastronom.

Beides gab der Direktor des städtischen Eigenbetriebns Wirtschaft und Stadtmarketing (WSP), Oliver Reitz, am Freitagmittag bekannt: Frank Daudert hat sich gegenüber mehreren Konkurrenten durchgesetzt und wird die große Blockhütte bewirten, die Platz für 250 Menschen haben soll. Diese soll sich als „Schwarzwald-Stadl“ einen Namen machen.

Ende September hatte die Stadt die Konzession und damit die Bewirtung der Blockhütte im Rahmen der Winterwelt ausgeschrieben. Zehn Gastronomen aus dem Raum Pforzheim wurden um ein Angebot gebeten. „Wir haben ein umfangreiches Leistungsverzeichnis gehabt“, erklärte Reitz bei dem Pressegespräch. Darin sei klar geregelt worden, was die Stadt einerseits dem Gastronomen zu bieten hat, andererseits aber auch von ihm erwartet.

Regionalität spielte bei Konzessionsvergabe für Winterwelt große Rolle

Beispielsweise war die Regionalität ein wichtiger Punkt, dass also auch Lebensmittel oder Getränke aus der näheren Umgebung verwendet werden. „Es ging darum, glaubhaft darzustellen, dass man dieser Aufgabe gewachsen ist“, sagte Reitz. Gefordert hatte der WSP von den Bewerbern deshalb auch Referenzbeispiele in ähnlichen Größenordnungen.

Zugleich sollte der Anbieter Themenabende oder Firmenfeiern stemmen können. „All das floss in eine Matrix ein, die entsprechend gewichtet wurde.“ Am Ende hat in diesem Vergabeverfahren Frank Daudert am besten abgeschnitten, zur Freude auch des WSP. „Wir müssen jetzt nicht die Pferde wechseln“, sagte Reitz, sondern kann die Winterwelt im eingespielten Team angehen.

Für Daudert und sein Team war es gewisserweise Neuland, sich über eine Vergabeplattform um die Konzession bei diesem Format zu bewerben, „weil wir so etwas noch nie machen mussten“. Trotzdem wertet der Gastronom es als „nächsten logischen Schritt“ in der Entwicklung, nachdem 2006 erstmals ein Stadl in Leichtbauweise die Besucher angelockt hatte.

Frank Daudert freut auf die Winterwelt in Pforzheim

„Das Kind ist jetzt erwachsen geworden und für uns war es immer ein Traum, in einem richtigen Stadl der Wirt sein zu können“, sagte Daudert. Insofern sei er dankbar für den Zuschlag und freue sich auch deshalb auf die Winterwelt, „weil viele schon nachgefragt haben, ob sie wieder Plätze reservieren können“. Bislang musste sie Daudert mit Verweis auf das Vergabeverfahren vertrösten, jetzt kann er die Buchungen offiziell entgegen nehmen.

In der Planung der Winterwelt ist der WSP ebenfalls weiter vorangekommen. „Wir werden das Ensemble um 180 Grad drehen“, kündigte Reitz an. Dadurch lasse sich eine „schönere, geöffnete Atmosphäre“ erreichen. „Wir haben das jetzt ein bisschen mehr ins Licht gesetzt.“

Aufgebaut werden soll der Stadl ab Anfang November. Zunächst braucht es einen Unterbau, der in weiten Bereichen auf etwa 60 Zentimeter angehoben wird, um das benötigte Gefälle zu ermöglichen. Für den Toilettenbereich plant der WSP zudem mit einem Blockhütten-Anbau, der sowohl von außen als auch von innen zugänglich sein wird. „Alles gut lösbar“, versicherte Reitz.